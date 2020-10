"Azteken" im Weltmuseum: Schau ins Innere einer Hochkultur

„Unter der Führung der Spanier wurde das Reich der Azteken zerstört, die Intelligenz ermordet, die materielle Kultur weitgehend vernichtet“, so Schicklgruber. Getrieben habe die Europäer die Gier, der Hass – „und die Dummheit, eine Möglichkeit der gegenseitigen kulturellen Befruchtung verspielt zu haben. Was Hass, Gier und Dummheit als scheinbar primäre menschliche Instinkte anrichten, sehen wir jeden Tag in den Nachrichten.“