Avec freut sich über den hohen Frauenanteil beim Popfest

Jetzt muss sie das tun – noch dazu vor Fremden: „Neulich hatte ich eine Session mit jemandem aus Nashville. Das war echt wie eine Therapie-Stunde. Der hat sich hingesetzt und gesagt: ,Also, wie fühlst du dich?’“

Zuvor war Avec in einem Bauernhaus in Oberösterreich, um eine EP aufzunehmen, die im Herbst erscheinen soll: „Dafür haben wir 80er-Synthesizer mit eingebracht, weil ich so auf diese Musik stehe. Aber es ist immer noch sehr organisch und typisch Avec.“