STAR DER WOCHE: Avec auf Tour - Wiener WUK, Schlachthof Wels...

Ihr aktuelles Album „Heaven/Hell“ hat sie dementsprechend in Irland aufgenommen. „Das kühle, feuchte Wetter, das viele Grün – ich mag das“, sagt sie einfach. An den Reglern des Mischpults saß außerdem mit Tommy McLaughlin ein Profi, der auch schon mit Sam Smith gearbeitet hat ... Das Album ist großartig geworden, ein bisschen flotter als ihr verträumtes Debüt. Mit „Over Now“ gibt’s auch einen unwiderstehlichen Hit, es sollten noch einige folgen: das dramatische „Under Water“ etwa, die Elektroballade „Breathe“, vielleicht auch mein persönlicher Favorit, „Close“, das sich so unglaublich zwingend steigert. Ihre nächste Tour wird AVEC nicht nur durch Europa, sondern auch nach Übersee führen.

Gestartet wird aber daheim: Heute in Steyr, am 27.10. im Wiener WUK, am 28.10. im Schlachthof Wels. Nach einem Deutschland-Abstecher geht's dann am 7.11. in Salzburg weiter, es folgen Insbruck (9.11.) und Dornbirn (10.11.) bevor es wieder nach Deutschland geht.