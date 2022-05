Autorin Iris Blauensteiner im Interview: "Menschen wurden ersetzt“

Wie Edins Freundin, Vanessa, die den Computerkurs absolviert hat, den Edin versäumte – und Karriere macht. Edin aber wird ganz rasch gedemütigt: Ein paar Jahre nach dem Ende der Lehre kann er nicht mehr mithalten. Was macht das mit ihm? „Wenn sich Menschen sehr über Arbeit und Leistung definieren, dann beziehen sie daraus auch Würde“, sagt die Autorin. „Das ist Teil ihrer Selbstidentifikation. Wenn das weg ist, fehlt ein großer Teil. Es wird eine Leerstelle.“

Eine Leerstelle, die sich – das macht der Roman fast körperlich spürbar – in Edins Existenz einmischt, und auch nicht in das Leben passt, das ihm vorgegeben ist: eines, in dem man seinen Job nicht verlieren darf, in dem man etwas leisten muss. „Er hat sein Leben ganz klar in einer geraden Bahn gesehen, die auch die Generation vor ihm gefahren ist“, sagt die Autorin. „Ja, das ist eine Art Imperativ an ihn, sein Umfeld fordert das, wenn auch unbewusst. Und ja, er scheitert daran. Was aber nicht schlecht sein muss, weil dann kommt etwas Neues.“