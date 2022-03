Buchkritik: Iris Blauensteiner und "Atemhaut"

Was bist du wert, wenn du deine Kraft nicht geben kannst? Im Computerspiel besiegst du Zombies, in der Realität siegen Zombies. Bewerbungsschreiben werden nicht beantwortet, die Umschulung lässt warten. „Atemhaut“ bleibt nicht immer im realen Leben, denn so werden noch nicht gegangene Wege sichtbar. Der Soundtrack von Rojin Sharafi (Iran/Wien) wird über QR Codes mitgeliefert, er klingt nach Automaten, und automatisch geht man vor die Hunde. Aber nur fast – nicht immer ist die Zukunft woanders.

Iris

Blauensteiner: „Atemhaut“

Verlag Kremayr & Scheriau.

160 Seiten.

20 Euro

KURIER-Wertung: ****