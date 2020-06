Autor und Demokratie-Kämpfer: Tavares Rodrigues gestorben

Tavares Rodrigues wurde am 8. Dezember 1923 als Sohn des Journalisten Urbano Rodrigues in Lissabon in eine Familie von Großgrundbesitzern geboren. Als Journalist und Universitätsprofessor prangerte er schon in jungen Jahren die sozialen und politischen Missstände in seinem Land schonungslos an. Sein Engagement gegen die Diktatur von António Salazar machte ihn zu einem der berühmtesten Intellektuellen im Portugal der 1950er bis 1970er Jahre.

Der überzeugte Kommunist, der allerdings erst 1969 der Kommunistischen Partei Portugals (PCP) beitrat, führte Studenten-Proteste an, wurde mehrfach mit Berufsverbot belegt, wanderte für Jahre hinter Gitter und ging ins Exil nach Frankreich. Erst nach der Nelkenrevolution vom 25. April 1974 kehrte er endgültig in sein Heimatland zurück.