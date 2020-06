Strache bekräftigt Kritik an seiner Facebook-Sperre

FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache hat am Freitag seine Kritik an Facebook wegen seiner Sperre von Seiten des sozialen Netzwerkes mit neuen Details bekräftigt. In einer Pressekonferenz warf Strache dem Unternehmen " Zensur" und einen bewussten Eingriff in den Wahlkampf vor. In der Zwischenzeit ist seine private Facebook-Seite seit dem Donnerstag aber wieder frei.

Strache berichtete, dass sein privater Facebook-Account am 30. Juni zunächst für sieben Tage und am 8. Juli dann für weitere 30 Tage gesperrt worden sei. Für Strache erfolgte die Sperre "willkürlich" und ohne Verstoß gegen die Richtlinien, als Grund habe Facebook ein von ihm gepostetes Foto seiner Freundin mit zwei ihrer Freundinnen bei einem Grillfest angegeben. Der FPÖ-Obmann vermutet hingegen als wahren Grund seine geposteten kritischen Einträge zur Causa Snowden und zu den Überwachungen des US-Geheimdienstes NSA, die mit der Sperre gelöscht worden waren.