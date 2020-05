Austro-Stars singen für "Licht ins Dunkel"

Hubert von Goisern

Anna F.

Christina Stürmer

Parov Stelar

Marvin Gaye

Louie Austen

Damit die Aktion nach vielen Jahren aber auch wieder massivere Unterstützung von der heimischen Pop-Szene bekommt, ist rund um „My Lights“ ein „Licht ins Dunkel“-Sampler erschienen. Auf der CD sind u. a. Tracks von(„Brenna Tuats Guat“),(„DNA“),(„Ich hör auf mein Herz“) undzu hören, der für das Benefizprojekt „Keep On Dancing“ zur Verfügung gestellt hat, in dem posthum mit der Stimme von Soullegendegearbeitet hat. Außerdem hateigens für den Sampler das Weihnachtslied „We Are Christmas“ aufgenommen und Vera Böhnisch „Those Nights“. Je fünf Euro gehen pro verkaufter CD und pro Album-Download direkt an „Licht ins Dunkel“.

Am Freitag (29. 11.) gibt es im Rahmen der Aktion der österreichischen Musik-Szene auch ein Benefiz-Konzert im Wiener Radiokulturhaus, wobei alle Künstler gratis auftreten. In der Argentinierstraße mit dabei sind unter anderen Zweitfrau, Wilfried, Conchita Wurst, Axel Wolph und Ben Sky, Louie Austen und Mo.

Alle Infos zum Konzert gibt es unter radiokulturhaus.orf.at, die Tickets auch unter www.oeticket.com oder Tel: 01/96 096.