Einen letzten Blick werfen

Noch bis Ende Februar (23.) ist in der Kunsthalle Krems die Ausstellung Yoko Ono. Half-a-Wind-Show zu sehen. Zum 80. Geburtstag der 1933 in Tokio geborenen und in New York lebenden Künstlerin widmet ihr die Kunsthalle Krems eine umfassende Retrospektive, in der rund 200 Werke aus sechs Jahrzehnten ihres Schaffens präsentiert werden. www.kunsthalle.at

Freuen darf man sich auf die am 18. Jänner anlaufende Schau „ Robert Redford – Downhiller in Kitzbühel“ im Museum Kitzbühel.

Der charismatische Schauspieler, der demnächst als als einsamer Segler in „All is Lost“ im Kino zu sehen ist, drehte 1969 vor der Kulisse des Hahnenkammrennens den Film „Downhill Racer“unter der Regie von Michael Ritchie. Ausgehend von den bei den Dreharbeiten entstandenen Fotografien werden in dieser Ausstellung der Film und die daran Beteiligten vorgestellt und der Skirennsport und sein gesellschaftliches Umfeld in den 1960er-Jahren beleuchtet. www.museum-kitzbuehel.at