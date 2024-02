Ausstellung "Who Cares?" im Jüdischen Museum Wien: Wen kümmert’s?

Seit einigen Tagen – und bis 1. September – zeigt Barbara Staudinger, die neue Direktorin des Jüdischen Museums Wien, am Standort Dorotheergasse eine Sonderausstellung mit dem bewusst doppeldeutigen Titel „Who Cares?“, die „Jüdische Antworten auf Leid und Not“ liefern will. Auch wenn die Schau schon seit längerer Zeit angekündigt ist, hätte, so denkt man sich, der Titel aufgrund der Ereignisse seit dem unfassbaren Massaker der Hamas vielleicht abgeändert werden sollen. Denn die Redewendung „Who Cares?“ bedeutet: „Wen kümmert’s?“