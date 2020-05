Ausstellung: Biertrinken als Kunstform

Ich kann so nicht arbeiten!" Die Künstlerin, die diesen Satz an eine Wand im Wiener Künstlerhaus gehämmert hat, dürfte wütend abgehauen sein: Hunderte Nägel stecken in der Wand und formen die Umrisse von Buchstaben ("I can't work like this"), unzählige weitere sind neben einem Hammer am Boden verstreut.



Der Frust ist, so scheint's, ein häufiger Gast in Kunst-Institutionen - nicht nur bei Künstlerinnen und Künstlern, die sich mit allerlei Vorgaben herumschlagen müssen, sondern auch bei Besuchern: Sie empfinden das Ausgestellte nicht selten als "zu hoch" oder werden durch andere Barrieren - seien es ehrfurchtgebietende Absperrungen oder einfach das Wissen um Wert und Aura der Kunstwerke - im Kunstgenuss eingeschränkt.

Der Schau "Beziehungsarbeit - Kunst und Institution" im Wiener Künstlerhaus (bis 16.10.) gelingt es trotz ihres sperrigen Titels, auf erfrischende Art von diesen Reibeflächen zwischen Künstlern, Publikum und Einrichtungen zu erzählen.