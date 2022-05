Auslandskultur: Rabl-Stadler wird Schallenbergs Sonderberaterin

In der Aussendung des Außenministeriums wurde auch ein Statement von Rabl-Stadler veröffentlicht: "Weil ich die österreichischen Kulturforen und diplomatischen Vertretungen in aller Welt aus meiner Tätigkeit als Festspielpräsidentin kenne und schätze, freue ich mich besonders, meine Expertise und meine Leidenschaft für deren Stärkung einzubringen. Ich glaube fest daran, dass die Kunst in unserer ziemlich aus den Fugen geratenen Welt Orientierung bieten kann und muss. Österreich, das kleine Land, soll dabei eine große Rolle spielen."

Über das Ausmass der Beschäftigung wurde nichts bekannt gegeben.