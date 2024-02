Auschwitzfilm "The Zone of Interest": „Da kannst du nicht sagen, ich wusste nichts“

Christian Friedel: Die Rolle hat sich in meinem Körper abgespeichert, weil es so eine Mischung war zwischen der Verantwortung, die man spürt, und den Bildern aus dem KZ, die man im Kopf hat. Dann hatte ich durch das System, wie wir gedreht haben – mit mehreren Kameras gleichzeitig – die ganze Zeit das Gefühl, ich würde observiert. Also es war sehr intensiv. Ich hab schon gemerkt, dass ich ein bisschen gebraucht habe, das auszuschütteln. Es hat mich mehr mitgenommen, als ich am Anfang gedacht habe. Das war ein ganz schön intensiver Cocktail. Diese Arbeit und die Verdrängung des Bösen sind eine große Aufgabe für den Körper. Höß war ja fähig, das alles zu verdrängen. Ich meine, wie kann man leben, morgens zur Arbeit gehen und nachmittags mit den Kindern spielen und dazwischen Menschen umbringen?

Was den Horror verstärkt, ist die Tonspur. Dass man die Grausamkeiten und das Morden nicht sieht, sondern nur hört, was Grausames vor sich geht und sich in seiner Fantasie die Bilder dazu denken kann.

Wir haben in vollkommener Stille gedreht, wussten aber, dass es die Tonspur dazu geben wird. Das war total wichtig, um das Verhalten von Höß und seiner Frau zu spüren. Wozu wir fähig sind. Jeder fragt sich ja, wie können die sich nur so normal verhalten, wenn sie die ganze Zeit diese permanente Geräuschkulisse hatten. Diese Gerüche, die ja auch da sein mussten. Dass man dieses Spannungsverhältnis spürt im Film, war wichtig. Als wir den fertigen Film das erste Mal gesehen haben, war das natürlich Wahnsinn. Die Tonspur ist eigentlich der heimliche Hauptdarsteller des Films. Das, was du nicht siehst, ist das, was am meisten dieses unheimliche, unangenehme Gefühl macht, wenn man den Film anschaut.