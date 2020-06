Ausbaubar: Pressefreiheit in Österreich

Die Arbeit von Journalisten wird weltweit immer gefährlicher. Im Vorjahr wurden 102 Journalisten in Ausübung ihrer Arbeit getötet. Heuer waren es bereits 43. Diese Zahlen gab das Internationale Presseinstitut (IPI) anlässlich des Internationalen Tages der Pressefreiheit am Donnerstag bekannt.

Die gefährlichsten Länder sind laut einer Statistik des Weltzeitungsverbandes Pakistan gefolgt von Mexiko, Irak und Jemen. Etwa 80 Prozent der Weltbevölkerung haben keinen oder nur eingeschränkten Zugang zu freier Presse.



Um sein Leben fürchten muss in Österreich zwar kein Journalist. Ausbaubar ist die Pressefreiheit hierzulande aber allemal. Das lässt sich aus einer market-Umfrage im Auftrag des Verbands Österreichischer Zeitungen (VÖZ) ableiten: 80 Prozent der Befragten halten die Pressefreiheit zwar für ein hohes Gut, aber nur 38 Prozent meinen, diese werde auch genügend gelebt. Immerhin 83 Prozent der Befragten sind großteils der Meinung, dass ohne Journalisten viele Skandale in dieser Republik nicht aufgedeckt worden wären.