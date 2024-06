„Aus Mangel an Beweisen“ mit Mangel an Dynamik

Das US-amerikanische Rechtssystem hat schon so manchen TV- und Kinoabend bereichert. 1990 zum Beispiel mit dem Film „Aus Mangel an Beweisen“ , in dem Harrison Ford als Staatsanwalt selbst unter Mordverdacht gerät. Dasselbe Schicksal ereilt nun Jake Gyllenhaal in einem achtteiligen Serien-Remake auf Apple+. Man lernt den Juristen erstmal als engagierten Familienmensch kennen. Bis ihn der Anruf erreicht, dass eine Kollegin ermordet wurde. Da weint er auf dem Weg zum Tatort im Auto und es wirkt schon ein bisschen gar intim.