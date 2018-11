"Aus Liebe": Kabarettistin Ulrike Haidacher mit Soloprogramm

Ulrike Haidacher hat die Figuren in „Aus Liebe“ mit Regisseur Dieter Woll entwickelt. Die Handlungen des Abends werden mit einer detailverliebten Sprache, mit viel Körpereinsatz und einer beachtlichen schauspielerischen Leistung dargebracht. Sie liefert dazu unzählige Bilder, mit denen sie beim Zuseher ein Kopfkino in Gang setzt. Man wird so selber Teil des Geschehens und beobachtet mit Fortdauer des Abends, wie der Alkohol seine Wirkung zeigt, die Gespräche der Partygäste immer pseudophilosophischer und sinnloser werden. Dazu ein Merksatz: Was auf Partys ab Mitternacht gesprochen wird, ist belanglos.

TERMINE:

2018

14.11.18 A-Wien/ Kabarett Niedermair ( PREMIERE)

16.11.18 A-Wien/ Kabarett Niedermair

27.11.18 A-Graz/ Theatercafe

28.11.18 A-Graz/ Theatercafe

29.11.18 A-Graz/ Theatercafe

01.12.18 A-Wien/ Kabarett Niedermair

16.12.18 A-Wien/ Kabarett Niedermair

2019

25.01.19 A-Wien/ Theater am Alsergrund

21.02.19 A-Wien/ Kabarett Niedermair

23.03.19 A-Wien/ Theater am Alsergrund

04.04.19 A-Wien/ Kabarett Niedermair