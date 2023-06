Auktion von Klimts „letztem Porträt“ in London: „Dame mit Fächer“

Es ist das teuerste Gemälde, das je in Europa zur Versteigerung angeboten wurde, und das teuerste Porträt aller Zeiten: Auktionshäuser sind schon bei der Ankündigung außergewöhnlicher Lose nicht um Superlative verlegen. Wie viel Gustav Klimts „Dame mit Fächer“ potenten Sammlern tatsächlich wert ist, wird sich bei der Auktion am Dienstagabend in London zeigen. Den Top-Preis in der Region von 65 Millionen Pfund (ca. 75 Mio. Euro) hatte sich Sotheby’s aber schon im Vorfeld von Investoren garantieren lassen.

Tatsächlich ist „Dame mit Fächer“ – das letzte von Gustav Klimt gemalte Porträt, das nach seinem Tod noch auf der Staffelei im Atelier des Künstlers fotografiert wurde – ein außergewöhnliches Bild. Nicht nur wegen seiner von asiatischer Kunst inspirierten Gestaltung, in der Ornamente im Hintergrund ganz mit der Dargestellten und ihrem Kleid im Vordergrund zu verschwimmen scheinen.