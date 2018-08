Auftakt für die "Tatort"-Saison: Mordermittlung in Echtzeit

Veränderungen am bewährten Konzept sieht das „ Tatort“-Publikum nicht immer gerne. Wohl mit ein Grund, warum der erste Fall der neuen Saison zu einer Zeit gezeigt wird, zu der in der Regel lediglich Wiederholungen der TV-Reihe ausgestrahlt werden. Dabei müsste sich der neue „Tatort“ nicht in der Sommerpause verstecken.