Auf Tuchfühlung mit einem Genie und seiner Gemeinde

Amalrics Langzeitstudie verrät wenig über Zorns Werdegang, seine Einflüsse oder gar sein Privatleben – der Musiker, der vergangenen September 70 Jahre alt wurde, scheint vielmehr ganz in seinem Tun aufzugehen. Was die Filmtrilogie aber in herausragender Weise vorführt, ist die Art und Weise, in der Zorns Musik durch Interaktion entsteht. „Ich schreibe nicht Musik, um irgendeine Idee zu realisieren, die mir vorschwebt“, sagt der meist in schlabbrige Camouflage-Tarnhosen gekleidete Komponist an einer Stelle des 3. Teils zu seinen Musikern: „Ich schreibe sie, damit Leute wie ihr euch denkt: What the fuck!“