Auf Shooting-Tour mit Kern

Richard Kern wurde 1954 in North Carolina geboren. Seit 1979 lebt und arbeitet er in New York. In den 1980er-Jahren drehte er eine Reihe von Kurzfilmen, die als Hauptwerke des Cinema of Transgression gelten. In den 1990er-Jahren wandte er sich der Still-Fotografie zu und führte seitdem nur noch gelegentlich Regie, u.a. bei Musikvideos für Sonic Youth und Marilyn Manson.