Auf der Suche nach dem Sinn mit Mr. Bale

Esoterik-Rausch. Ein smarter Hollywoodproduzent sucht nach dem Sinn seines Lebens und wird nicht fündig: Nach diesem, dem siebenten Film des einst so großen Terrence Malick ("The Thin Red Line", "Tree of Life") kann man sagen, dass der Meister ziemlich am Ende seiner Weisheit angelangt ist.

Sein zweistündiges, bruchstückhaftes Esoterik-Epos unterlegt er mit schönen, aber ermüdenden Bildern aus dem All, kargen Gebirgslandschaften, malerischen Stränden und Sonnenstrahlen in Baumkronen. Kameravirtuose Emmanuel Lubezki ("Birdman", "Gravity") gibt ebenso sein Bestes wie die Hauptdarsteller Christian Bale ( Bild), Cate Blanchett, Natalie Portman oder Antonio Banderas, doch die Sterne leuchten ihnen nicht. Möge Mr. Malick seinem Guru entfliehen und auf seine alten Tage wieder in die reale Welt zurückkehren.

Knight of Cups. USA 2015. 117 Min. R: Terrence Malick. D: Christian Bale, Cate Blanchett, Natalie Portman.