Auf den Spuren des Wiener Wassers zu Highlights der Architektur

Die kühne Lösung

Eine Leitung führt von Wien bis in die südwestlich gelegenen, wasserreichen Berge. 1873, pünktlich zur Wiener Weltausstellung, eröffnet Kaiser Franz Joseph I. die 1. Wiener Hochquellleitung.

Treibende Kraft hinter diesem Mega-Projekt mit Beschluss des Wiener Gemeinderats am 12. Juli 1864 sowie der großen Donauregulierung war der Geologe und Politiker Eduard Suess.

Der Startpunkt des revolutionären Systems ist im Höllental zwischen Rax und Schneeberg das Wasserschloss der Kaiserbrunn-Quelle: Deren Wasser trank schon Kaiser Leopold I., der Großvater Maria Theresias, so gern, dass er es sich in ledernen Schläuchen von reitenden Knechten in sein Jagdschloss Laxenburg bringen ließ.