Auf den Spuren der Erzbischöfe

Der Rundgang beginnt in der Residenzgalerie und führt über die erstmals zugängliche Dombogenterrasse, die Residenz und Dom verbindet, ins Nordoratorium. Was früher als Lagerraum für liturgische Gewänder diente, ist jetzt ein moderner, ganzjährig geöffneter Bereich für Sonderschauen. Ab 17. Mai wird die Sammlung Rossacher gezeigt.

Weiter geht es über die Orgelempore, die den spektakulären Blick auf den Innenbereich des Doms freigibt, in das Dommuseum. Die Lange Galerie entlang, bestückt mit großformatigen Gemälden aus der Kunstsammlung der Erzabtei St. Peter, gelangt man in den Wallistrakt.

Und da kommt man aus dem prunkvollen Traum vergangener Tage wieder in der Jetztzeit an. Es wird gehämmert und gebohrt, geschliffen und gestrichen. Im Wallistrakt entsteht gerade das Herzstück des neuen Museums St. Peter. Von geschätzten 40.000 Exponaten aus dem Depot bekommen hier nur die kostbarsten Schätze einen Platz. Gebührend inszeniert werden sie in einem schwarz-goldenen "Schrein" in der Mitte des Raumes. Mit einem Durchgang zu den Prunkräumen der Residenzgalerie schließt sich der Kreis. Das letzte Motiv ist der Ausblick aus einem Fenster auf den Domplatz.

"Fast könnte man sagen, die Architektur und die Atmosphäre hier stehlen den Exponaten die Schau", sagt Projektleiterin Elisabeth Resmann schmunzelnd. Und irgendwie hat sie recht.

www.domquartier.at