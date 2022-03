Audrey Diwan über "Das Ereignis“: „Provokation interessiert mich nicht“

Langsam fällt es auf. Immer mehr Frauen räumen auf großen Filmfestivals die Hauptpreise ab. Nachdem die Goldene Palme in Cannes letztes Jahr an die Französin Julia Ducournau ging, gewann gleich darauf Audrey Diwan den Goldenen Löwen in Venedig.

Audrey Diwans „Das Ereignis“ basiert auf den Erinnerungen der französischen Bestsellerautorin Annie Ernaux, die 1963 als Schülerin schwanger wurde und abtreiben wollte, um ihre mühsam erkämpften Ausbildungsmöglichkeiten nicht zu gefährden. Abtreibung war damals in Frankreich illegal. Das zwang die junge Frau, sich einer Reihe demütigender und lebensgefährlicher Prozesse zu unterziehen.