Auch dieser Sommer hat seine Bühnen

Und statt der großen Rockoper gibt es heuer die Musikrevue unplugged „Simply die Pest“ (14. und 15. 8.). „Wir haben Tina Turner und Camus gemixt und schöne Songs und Zitate gesammelt“, sagt der künstlerische Leiter Alexander Hauer, „dass es ein Vergnügen ist.“

Ein Sprung nach Kärnten an den Ossiacher See: Für Höhepunkte beim Carinthischen Sommer unter dem Motto „feuertrunken“ an veränderten Spielstätten sorgen u. a. der Pianist Rudolf Buchbinder, das Trio Emmanuel Tjeknavorian, Jeremias Fliedl und Maximilian Kromer; außerdem das junge Selini Quartet mit zwei jungen heimischen Jazzerinnen, das Vienna Reed Quintet in ungewöhnlicher Holzbläserbesetzung und das Bach Consort Wien mit Musik von Claudio Monteverdi und Gaspar Fernández. „CS unterwegs“ mit „Klakradl“ und modern arrangierter Volksmusik aus dem Alpen-Adria-Raum geht wieder auf Reisen.

„40 Konzerte an zehn Abenden für nur wenige p.t. Gäste“ präsentiert das Schrammel.Klangerl (jeden Freitag und Samstag bis 1. 8. ab 19 Uhr). Die Location: das Strandbadgelände am Herrensee in Litschau.