ATV startet "Am Punkt Europa"

Der Privatsender ATV startet morgen, Mittwoch, einen neuen Ableger des Diskussionsformats "Am Punkt": Bis zum Sommer sollen sechs Folgen der Sendung ausgestrahlt werden, die sich ausschließlich mit dem Thema Europa beschäftigen.



"Am Punkt Europa" erhält 118.000 Euro aus den Mitteln des Programms "Europapartnerschaft", das den kritischen Diskurs über Europa in Österreich fördert. Der Vergabe war eine Ausschreibung vorausgegangen, an der sich zwei österreichische Sender beteiligten (der ORF übrigens nicht).