"Attack The Block"-Aliens vs. Gemeindebau

"Ich weiß nicht: Sind Sie jetzt so verdammt dumm oder verdammt smart?"

Ja, Fragen über Fragen und viele davon unbeantwortbar tiefenphilosophisch. Nietzsche wird zitiert und Gogol, aber auch der gute Goofy (Ja, es ist ein wahres Fest der Dialoge).

Letzteren, Goofy nämlich, liebt er besonders: Gerry Boyle, jener ältere, untersetzte, irische Provinz-Polizist, der hier im Mittelpunkt steht und sich zu Hause gerne an der Unterhose kratzt. Wegen eines internationalen Drogenschmuggels wird ihm ein junger, smarter, schwarzer FBI-Agent zur Seite gestellt. Den begrüßt er auch gleich mit den Worten: "Ich dachte: Schwarze sind Drogendealer?"



Später wird er dann sagen: "Was wollen Sie von mir? Rassismus gehört zu meiner Kultur."

Brendan Gleeson (man kennt ihn als "Mad-Eye" Moodie in " Harry Potter") spielt diesen Cop, den die Gangster bewundern und der lautstark seine heiße Schokolade schlürft, während man versucht, ihn zu schmieren. Aber lieber trinkt er ohnehin Whisky, und Bestechen kommt für ihn nicht infrage.



Brendan Gleeson ist es auch, der aus einem guten (ziemlich coolen und allzu kalkulierten) Film von John M. McDonagh (der Bruder des Regisseurs von " Brügge sehen und ... sterben?" übrigens) doch noch einen wirklich guten Film macht.



Mit geballter Wucht an trockenem Humor nimmt er seiner Provinzfigur an Lächerlichkeit und gibt ihr dafür Ambivalenz und Würde. In "The Guard - ein Ire sieht schwarz" geht es weniger um den Plot als vielmehr um das Wunderbare am Wesen der Provinz. Und so hält der Film am Ende äußerst unterschätzte Eigenschaften löblicherweise hoch: Renitenz, schlechte Laune, Dickköpfigkeit und Freude (auch an höchst unvernünftigem Vergnügen).

- Veronika Franz



KURIER-Wertung: **** von *****



INFO: THRILLER, IRLAND 2011. 96 Min. Von John Michael McDonagh. Mit Brendan Gleeson, Don Cheadle.