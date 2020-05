"Atlantics“ von Mati Diop auf Netflix: Geisterhafte Wiederkehr

Ada heiratet einen reichen Mann, auf den ihre Freundinnen furchtbar neidisch sind – bis das Hochzeitsbett zu brennen beginnt und sich ein Polizist einschaltet.

Ja, das Heiraten kann großen sozialen Aufstieg bedeuten. Ada kommt aus sehr bescheidenen Verhältnissen. Der Mann, dem sie versprochen ist, ist nicht nur sehr reich, sondern auch ein Emigrant. Er hat in Europa Karriere gemacht und kehrt vermögend zurück. Jetzt gilt er als „wertvoller“, weil er es in Europa geschafft hat. Ich finde diese Beobachtung ganz besonders grausam: Dass Europa jemandem mehr „Wert“ verleihen kann. So gesehen weiß Ada ganz genau, worauf sie sich einlässt. Sie ist zwar in den mittellosen Souleiman verliebt, aber die reiche Heirat ist ihre Exit-Strategie – ähnlich, wie Souleimans Flucht nach Europa seine Strategie ist, um die kläglichen wirtschaftlichen Verhältnisse in Dakar hinter sich zu lassen. In beiden Fällen befindet sich Europa immer im Zentrum der Überlegungen und beeinflusst sehr wichtige Entscheidungen. Allein schon darin kann man die postkolonialen Nachwirkungen in Adas und Souleimans Leben erkennen.

Die jungen Männer arbeiten als Bauarbeiter an einem bizarren Hochhausturm. Existiert der wirklich?

Mein Film spielt in den Jahren zwischen 2000 und 2009, zu einer Zeit, als Präsident Abdoulaye Wade noch im Amt war (bis 2012, Anm.). Den Turm gibt es in der Form nicht, aber er symbolisiert korrupten Kapitalismus. Millionen fließen in derartige Projekte, während das Land an Arbeitslosigkeit leidet und eine ganze Generation an Jugendlichen im Meer ertrinkt. Der Turm ist das Symbol einer sozial und ökonomisch katastrophalen Situation.

INFO: „Atlantique“ ist unter dem englischen Titel „Atlantics“ auf Netflix abrufbar.