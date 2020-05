Arte zeigt Werke aus Cannes: Keine Filme unter Palmen

„Do the Right Thing“ erzählt von den Spannungen zwischen einem italienischen Pizzeriabesitzer und schwarzen Homeboys in Brooklyn und gilt bis heute als Meilenstein der Filmgeschichte. Der damals erst 32-jährige Spike Lee spielte selbst eine Hauptrolle als Pizzabote, Public Enemy rappten ihr legendäres „Fight the Power“. Die Goldene Palme erhielt „Do the Right Thing“ allerdings nicht; sie ging an Steven Soderberghs „Sex, Lies, and Videotape“.

Ein Mann, dessen Karriere sich ebenfalls eng mit dem Filmfestival in Cannes verbindet, ist der unschlagbare Schwede Ruben Östlund. Seine alpine Beziehungssatire „Höhere Gewalt“ (Mittwoch, 20.15 Uhr) wurde 2014 in Cannes in der Reihe „ Un Certain Regard“ mit dem Jurypreis ausgezeichnet und zählt locker zu den besten Filmen dieses Jahrgangs.