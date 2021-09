Ars Electronica: Digitalland ist abgebrannt

Ansteckend

Nun aber beherrschen die Narren das Gespräch, den Tonfall, die Themen dort, wo die Menschen ihre Online-Zeit verbringen: in den sozialen Medien.

Dort funktioniert das Extreme, das extrem Blöde und Inhumane besonders gut – und steckt viel mehr Menschen an, als uns lieb sein kann. Und nicht nur das: Viele Versprechen der Digitalisierung haben sich inzwischen in Luft aufgelöst (wo ist mein selbstfahrendes Auto?) oder ins Gegenteil verkehrt.

Kein Witz: Das Internet sollte die Welt demokratischer machen.

Schauen Sie sich mal um!

Das weiß man gerade beim Linzer Festival, das sich den fatalen Mechanismen des Digitalen immer wieder auch kritisch genähert hat.

Ein Gegenmittel zur Desinformationsseuche nun ist, die Dreh- und Angelstellen der digitalen Welt mit Gescheitem zu füllen. Praktischerweise tut die Ars Electronica genau das seit vielen Jahrzehnten.

Ein wenig weniger praktischerweise fällt ihr angesichts der prekären Lage, in der wir aktuell sind, dazu aber auch nicht viel anderes ein als bisher. So kann man auch heuer wieder so zirka jene Projekte sehen, die man in den vergangenen Jahren sehen konnte: Man kann Pflanzen von der Ferne zum Wachsen bringen, sich die Roboterversion von Minimal Music anhören, mit herrlicher Aussicht über Linz ein elektronisches Hörspiel genießen, die zusammengebastelten Installationen junger Talente anschauen.