Die roten Häuschen schimmern durch

Dahl arbeitet sich proaktiv an den Erscheinungen der Gegenwart ab. Thematisiert Datenüberwachung und Genmanipulation. Die Welt, die er schildert, gerät zusehends in die Hände eiskalter, superkapitalistischer Verbrecher-Unternehmer. Fast rührend, was Dahl dem entgegensetzt: Ein kleine Gruppe europäischer Elitepolizisten, die sogenannte Opcop-Gruppe, hübsch zusammengesetzt aus schwedischen, französischen, polnischen etc. Staatsangehörigen, schafft es tatsächlich, das Böse mit so altmodischen Tugenden wie Scharfsinn, Mut und Redlichkeit zu bezwingen. Da schimmert dann doch ein rotes Schwedenhäuschen, Symbol für die heile Welt Skandinaviens, durch das Dickicht der Bedrohungen der globalisierten Welt. Auch wenn Dahl vor Jahren in einem KURIER-Interview sagte: "Bei mir gibt es keine roten Häuschen."

Paul Hjelm, Kerstin Holm und wie sie alle heißen sind nicht nur die Helden der "Opcop"-Tetralogie, einige von ihnen wirkten vorher schon elf Romane lang in der schwedischen "A-Gruppe". Jetzt dürfen sie eine wohlverdiente Auszeit nehmen. Dahl schreibt inzwischen an anderen Krimis, wie er der schwedischen Zeitung Aftonbladet sagte. "Ich habe 18 Jahre lang mit diesen Charakteren gelebt. Sie sind ein großer Teil meines Lebens und es ist nicht leicht, sich von ihnen zu lösen. Aber ich brauche jetzt eine Pause von ihnen und sie von mir."