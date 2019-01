Arik Brauer zum 90er: „Alles, was im Leben wichtig war, ist jetzt wurscht“

Um ein keckes Wort waren Sie ja nie verlegen, wenn es darum ging, Wahrheiten auszusprechen, menschliche Schwächen zu entlarven oder Missstände in Politik und Gesellschaft zu benennen. 90 Jahre ...

... 90 ist nur eine Zahl. Im vorigen Jahr bin ich mit meinen Enkelkindern noch Ski gefahren. Dabei habe ich auf einer Piste herumzurutschen mein ganzes Leben verachtet. Aber ab einem gewissen Alter kann man nicht mehr Bergsteigen im Winter.

Hat das Alter auch Vorteile?

Ja, wenn man nicht krank ist, leidet und sich geistig vermindert, davor hat ja jeder zu Recht Angst, dann hat es große Vorteile. Denn so frei war ich noch nie. Alles, was im Leben wichtig war, ist jetzt wurscht. Nicht die Kinder, meine Frau und die Welt, weil ich dafür bin, dass alle glücklich sind. Aber das Streben nach Vorwärts-Kommen und Leistungen-Vollbringen hört sich auf, das doch bei jedem Menschen vorhanden ist, der tätig sein will. Was ich kann, habe ich gemacht. Ich werde noch ein paar Bilder malen. Und wenn ich Glück habe, wird das nicht viel schlechter als das, was ich in der Vergangenheit gemacht habe.

Was war der größte Verluste in Ihrem Leben?

Mein Vater. Ich bin mit zehn Jahren nach der Schule zu ihm in die Werkstatt gegangen, habe dort mit ihm gegessen, die Aufgaben gemacht und gezeichnet. Da habe ich auch jiddisch gelernt. Denn er hat zu Hause Deutsch mit Akzent gesprochen, aber in der Werkstatt waren immer auch Leute aus Litauen oder Polen. Da wurde jiddisch gesprochen, was man als Kind schnell lernt. Das war ein Einschnitt, als er plötzlich weg war.

Ermordet im Winter 1944 in einem Vernichtungslager in Lettland.

Ja. In einem Brief erkundigte sich mein Vater noch aus dem Konzentrationslager, ob ich weiterhin male. Diesen Brief habe ich noch.