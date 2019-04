Arik Brauer im Jüdischen Museum: Einmaliges mit Schaukelpferd

Etwa ein Schaukelpferd, das Brauer aus einem nach der Reichspogromnacht am 9. November 1938 auf der Straße liegenden Holzbalken der abgebrannten Synagoge Tempelgasse in der Leopoldstadt fertigte.

Erzählt wird in Wort und Bild von der Kindheit in Ottakring: „Dass ich nicht jüdisch aussah und wie ein Gassenbub geredet habe, hat mich mehrmals gerettet.“

Von den Anfängen nach dem Krieg: Als er mit dem Fahrrad Afrika und Europa bereist. Als er in der Nacht als Tänzer und Sänger Geld verdient und während des Tages malt. Denn das Malen war immer das Zentrum seines Lebens. Erzählt wird von den Jahren in Paris, von Freundschaften etwa mit Friedensreich Hundertwasser und von der Wiener Schule des Phantastischen Realisten, „die uns einfach passiert ist“ so Brauer, ohne dass es je ein Manifest gegeben hätte.

Unter den Fundstücken auch ein mit eigenen Zeichnungen illustrierter Zeitungsbericht des Künstlers aus Israel während des Jom-Kippur Krieges im KURIER vom 16. Oktober 1973: „So sah ich den Krieg!“