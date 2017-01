Ari Rath im Alter von 92 Jahren in Wien gestorben

Der frühere Chefredakteur der "Jerusalem Post", Ari Rath, ist Freitag früh im Alter von 92 Jahren in Wien gestorben.

Während eines Israel-Besuchs seien Herzprobleme bei Rath aufgetreten, im Wiener AKH sei er dann operiert worden, es seien jedoch noch Probleme mit der Lunge dazugekommen, so der Standard. Seinen 92. Geburtstag hatte Rath erst am 6. Jänner gefeiert. Rath wird nun nach Jerusalem überstellt, wo er begraben wird.

Vertrieben

Als Sohn einer großbürgerlich-jüdischen Familie musste er als Dreizehnjähriger im November 1938 gemeinsam mit seinem um drei Jahre älteren Bruder vor den Nazi aus Wien fliehen. Mit einem der ersten jüdischen Kindertransporte.

Schon drei Jahre nach dem Untergang der Hitler-Diktatur kehrte er im Jahre 1948 erstmals wieder nach Wien zurück. 2005 nahm er sogar wieder die österreichische Staatsbürgerschaft an. Doch er kam nie zurück in seine Heimatstadt Wien, betonte er stets. Nicht in die Heimat-Stadt – sondern in seine Geburts-Stadt Wien. Zur Heimat war ihm seit der Flucht vor fast 73 Jahren Israel geworden.

Ari Rath war langjähriger Chefredakteur der angesehenen „Jerusalem Post“ und Doyen des israelischen Journalismus. Österreich muss um den Verlust eines Mannes trauern, der stets offen und ungeschminkt das Gute und das Böse in der österreichischen Zeitgeschichte angesprochen hat.



Wien

Ari Rath wurde am 6. Jänner 1925 in Wien geboren. Er wuchs in der Porzellangasse im 9. Bezirk auf und besuchte das Wasa-Gymnasium im Alsergrund. Schon als er vier Jahre alt war, starb seine Mutter. Seine Großmutter wanderte 1935 nach Palästina aus.

Doch der junge Ari Rath fühlte sich durch und durch als Wiener.

Aber als die Hitler-Truppen im März 1938 in Österreich einmarschierten und schon am 12. März die gesamte Wiener Polizei mit Hakenkreuz-Binden unterwegs war, änderte sich Raths Leben schlagartig. Besonders prägend war die Erfahrung, dass sogar sein Schulfreund prompt in Hitlerjugend-Uniform daherkam. Wenigstens Aris Fahrrad konnte der retten. Der Vater wurde ins KZ deportiert, überlebte und emigrierte nach dem Krieg in die USA.

Damals, so schilderte Ari Rath später, hätten er und sein Bruder „eine Art instinktiven Zionismus entwickelt: Wenn wir weggehen, dann in ein Land, aus dem man uns nie wieder vertreiben kann“.

Dennoch kamen die Rath-Brüder an Bord des Schiffes „Galiläa“ in eine Fremde: Als sie in Palästina an Land gingen, „war meine Kindheit vorbei. Ich musste meinen eigenen Weg finden in einem neuen, fremden Land“. In Haifa beschlossen die Brüder, ab nun nur noch Hebräisch miteinander zu sprechen. Die erste Zeit verbrachte Ari Rath im Kinder- und Jugendheim „Ahawa“ bei Haifa. Dann wurde er ein Gründungsmitglied des Kibbuz Hamadia im Jordantal. Dort lebte er 16 Jahre lang. Ende 1946 wurde er von der zionistischen Jugendbewegung „Habonim“ in die USA geschickt, um für das Kibbuz-Leben in Israel zu werben.

Journalismus

Von den USA aus erlebte er am 14. Mai 1948 die Gründung des Staates Israel durch David Ben Gurion, im November darauf kehrte Rath nach Israel zurück. Er begann Geschichte und Wirtschaft an der Hebräischen Universität in Jerusalem zu studieren. Doch der Journalismus faszinierte ihn immer mehr. 1957 wurde er Redakteur der Jerusalem Post. 1975 stieg er zum Chefredakteur und 1979 zum Herausgeber auf. Seit dem Ausscheiden aus der Jerusalem Post 1989 war Ari Rath freier Publizist.

Schon in seiner Jugend in Wien, so schilderte Ari Rath, war er politisch interessiert gewesen: „Ich war immer politisch neugierig, habe auch Zeitung gelesen, schon mit acht, neun Jahren.“ Als Journalist gehörte er gemeinsam mit dem amtierenden israelischen Präsidenten Schimon Peres und dem 1995 ermordeten Ministerpräsidenten Yitzhak Rabin zum engen Kreis um Ben Gurion. Was die Politik Israels und des Nahen Ostens betrifft, so wurde Ari Rath zum vehementer Verfechter der friedlichen Koexistenz von Israelis und Palästinensern.

Noch zu seinem 80. Geburtstag sagte Ari Rath bei einem Kamingespräch mit der Schauspielerin Elisabeth Orth im Kreisky-Forum in der Wiener Armbrustergasse auf die Frage, was er sich noch wünsche im Leben: „Dass ich den wahren Frieden zwischen Israel und den Palästinensern erleben kann – denn das ist der Schlüssel für jegliche Lösung im Nahen Osten.“

Ambivalent

Zu Nachkriegs-Österreich hatte Ari Rath, wie er selbst sagte, „ein sehr, sehr kompliziertes Verhältnis“. Dass sich die Österreicher nach 1945 so gerne hinter der Formel versteckten, Österreich sei das erste Opfer Hitler-Deutschlands gewesen, hat er immer offen angeprangert. Als „mahnende Stimme“ wurde er vom offiziellen Österreich immer wieder eingeladen.

Doch in seinen letzten Lebensjahren wurde die Verbindung zu seiner Geburtsstadt Wien und zu Österreich enger – und er selbst wurde milder im Urteil: „Wenn man über 80 ist, wird man ein bisschen weicher und geduldiger“, meinte er. „Dann ist man auch weniger streng nicht nur mit Menschen, sondern auch mit der Stadt, mit dem Land, in dem man geboren wurde. Das ist so. Ich finde das sehr schön und symbolisch.“

Israel trauert um einen aufrechten politischen und journalistischen Kopf, einen vehementen Verfechter des Nahost-Friedensdialogs.

Österreich hat einen offenherzigen Freund verloren.