Argentinischer Tango-Komponist Federico ist tot

Der argentinische Musiker und Tango-Komponist Leopoldo Federico ist tot. Er sei am Sonntag im Alter von 87 Jahren in einem Krankenhaus in Buenos Aires gestorben, teilte der argentinische Musikerverband AADI mit. Federico war einer der berühmtesten Bandoneon-Spieler und schrieb in seiner Karriere mehr als 50 Musikstücke.

"Der Tango ist mein Leben", sagte er einmal. Er arbeitete mit den Tango-Musikern Julio Sosa, Mariano Mores und Astor Piazzolla, dem Begründer des "Tango Nuevo", zusammen. "Er war außergewöhnlich. Einer der besten Bandoneon-Spieler der Geschichte, wenn nicht der Beste", sagte der Gitarrist und AADI-Vizepräsident Horacio Malvicino im Fernsehen. "Er wurde für das Bandoneon geboren."