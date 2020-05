Anwälte: Beethovenfries "ist eindeutig zurückzugeben"

Die Republik erwirkte den Ankauf von Gustav Klimts Beethovenfries durch "Tricks", sagen die Anwälte. Das Werk sei "eindeutig zurückzugeben": Die Rechtsvertreter jener Erben der jüdischen Kunstsammler-Familie Lederer, die einen neuerlichen Anlauf zur Restitution des weltberühmten Beethovenfries von Gustav Klimt unternommen haben, haben am Donnerstag in Wien Rechtsgutachten und Dokumente präsentiert. Diese sollen untermauern, dass der Fries nach dem derzeit gültigen Kunstrückgabegesetz zu restituieren ist, auch wenn eine Rückgabe 1999 abgelehnt worden war.

Restitution ist nach dieser Novelle nun auch dann möglich, wenn ein enger Zusammenhang zwischen einem Kunstankauf durch die Republik und einem verhängten Ausfuhrverbot besteht. Der Beethovenfries wurde nach Kriegsende an Erich Lederer zurückgegeben und mit einem Ausfuhrverbot belegt. 1973 dann kaufte die Republik das Werk - heute in der Secession zu sehen - an.