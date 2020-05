Antonio La Grotta: Ruinen ehemaliger Nobel-Discos

La Grotta hat auch eine Ahnung, warum die ehemaligen Luxus-Tanztempel mittlerweile Ruinen sind. Er glaubt, die Art des Ausgehens hat sich geändert, gerade in den letzten 10 bis 15 Jahren. "Ende der 90er-Jahre haben sich in den Städten kleine Clubs etabliert, die auf hohe musikalische Qualität setzen, Live-Konzerte bieten und gleichzeitig erlauben, am Tisch gemütlich ein Bier zu trinken." Das hat es in den verfallenen Discos nicht geben. Trotzdem stellt sich die Frage, warum die Häuser nicht einfach abgerissen werden. "In Italien ist es teuer, ein Gebäude zu zerstören", meint der Fotograf, "die Besitzer warten auf Käufer oder Mieter", doch diese bleiben fern. Stattdessen werden die verlassenen Hallen zum Spielplatz für Vandalen. Oder zu einem Ort für illegale Rave-Partys. Denn zum Tanzen sind sie da. Noch immer.

