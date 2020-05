Antonio Banderas als kühler Frankenstein

"Gekaufte Wahrheit"

Klassische Aufdecker-Doku zur Gentechnik: Die Machenschaften zwischen Agrarkonzernen und Forschung stehen am Pranger. Niederschmetternd vor allem, dass der Glaube an eine souveräne Wissenschaft offenbar Illusion ist . - V. F.



KURIER-Wertung: *** von *****



"Wie ausgewechselt"

Braver Familienvater tauscht den Körper mit seinem besten Freund, einem lebenslustigen Single, und ist darüber nur bedingt glücklich: Die US-Komödie mit Jason Bateman und Ryan Reynolds ist ideal für graue Herbsttage. - SL



KURIER-Wertung: *** von *****



"Atemlos - Gefährliche Wahrheit"

"Twilight"-Teenie-Star Taylor Lautner zeigt sein hübsches, wenn auch nicht übermäßig ausdrucksstarkes Gesicht in praktisch jeder Einstellung dieses konventionellen Thrillers von John Singleton: Gerade noch ein normaler College-Schüler, gerät Launter plötzlich zwischen die Fronten der Geheimdienste. - as



KURIER-Wertung: *** von *****



"Ein Tick anders"

Ein Mädchen namens Eva Strumpf unterhält sich am liebsten mit Salamandern. Grund dafür: Sie leidet am Tourette-Syndrom, am Schimpfzwang. Nette Jugend-Komödie aus Deutschland, die ihre Thematik vielleicht einen Tick zu komisch-simpel behandelt. -as



KURIER-Wertung: **** von *****