Anne Hathaway als Roald Dahls Oberhexe: Teufelszeh im Schuh

Bereits Anjelica Huston hat in Nicholas Roegs kongenialer Dahl-Verfilmung von 1990 als furchterregende Oberhexe kleinen Kindern den Schlaf versaut. In der Neufassung setzt nun Anne Hathaway als The Grand High Witch alles daran, harmlosen Knirpsen albtraumartige Nächte zu bereiten.

Auf den ersten Blick sieht Hathaway aus wie in „Der Teufel trägt Prada“ – eine vornehme Lady, allerdings mit russischem Akzent. Doch kaum sind die magischen Damen unter sich, bricht der Hexenhorror los. Der Kiefer der Oberhexe beginnt sich auszurenken und zu einem höllischen Haifischgrinsen zu verzerren, das an die Grimasse von „Joker“ erinnert. Flugs wirft sie ihre spitzen Schuhe von sich und zeigt anstelle von fünf Zehen eine einzelne, widerliche Kralle. Mit diabolischem Gelächter bohrt die Oberhexe ihren Teufelszeh in den Boden und dreht dabei eine Pirouette.

Für kleine Kinder kein schöner Anblick, aber die entfesselte Anne Hathaway hat sichtlich Spaß dabei.