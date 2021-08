Anna von Hausswolff: Orgelklänge für mystischen Skulpturen-Park

Damit lässt die Tochter des Experimental-Klang-Künstlers Carl Michael von Hausswolff ihre einzigartige Fusion von Orgelklängen und ihrem enigmatischen Gesang mit Pop, der ihre Kindheit prägte, weit hinter sich.

„Ich war als Kind ein Fan der Girlband TLC“, sagt sie. „Die Klangwelt meines Vaters war damals für mich nur Krach. Aber meine Schwester und ich spielten immer in dem Raum, in dem er Musik machte. Und die Spannung, die er erzeugte, hat mich schon damals fasziniert. Trotzdem waren mir seine Klangwelten auch in der Highschool, als ich Klassik studierte, noch fremd. Ich habe erst in den letzten Jahren einen Bezug dazu bekommen.“

Alle Details zum weiteren Programm des "Elevate"-Festivals (unter anderen mit Brian Eno, EMA, Joja und CULK) gibt es unter elevate.at