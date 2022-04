Anna Netrebko kehrt als Aida auf die Bühne zurück

Elina Garanča debütiert als Carmen

Das Opernfestival beginnt mit "Carmen" und "Aida" in den Inszenierungen des 2019 verstorbenen Regisseur Franco Zeffirelli, der lang mit der Arena von Verona zusammengearbeitet hatte. Die lettische Mezzosopranistin Elina Garanča debütiert als Carmen in der Arena von Verona und tritt an Seite von Roberto Alagna und Vittorio Grigolo auf, wie Intendantin Cecilia Gasdia am Freitag mitteilte. Die Sopranistin Netrebko und ihr Ehemann Yusif Eyvazov treten in der "Aida" auf.

Ab dem 25. Juni wird Verdis "Nabucco" an acht Abenden in der neuen Ausgabe von Arnaud Bernard unter der Leitung von Daniel Oren und Alvise Casellati aufgeführt. Zu den Highlights der Saison zählen ein Abend zu Ehren Domingos am 25. August im Rahmen der "Verdi Opera Night", sowie ein Auftritt des italienischen Tänzers Roberto Bolle mit seinem Ensemble am 20. Juli.

"Nach der Pandemie kehren wieder große Opernproduktionen auf diese Bühne und zwar mit einer internationalen Besetzung von absolutem Prestige zurück. Wir haben hart gearbeitet, damit die Zuschauer, die aus der ganzen Welt anreisen, an jedem der 46 Abende des Festivals einen besonderen Zauber erleben können", sagte Stefano Trespidi, stellvertretender künstlerischer Leiter der Stiftung "Arena di Verona".