Anna Netrebko im Wiener "Macbeth": Teamwork in der Düsternis

Wo Anna Netrebko draufsteht, will jeder Opernfreund hin. Das war auch im Haus am Ring bei der Premiere von Giuseppe Verdis "Macbeth“ der Fall. Doch siehe da – was für eine Überraschung! Denn die nicht ganz neue (weil bereits vor ein paar Jahren in Zürich gezeigte) Produktion in der Regie von Barrie Kosky wurde nicht zur alleinigen Show des Weltstars.