Anna Netrebko sagt Rollendebüt als "Ariadne" an der Staatsoper ab

Am 21. Jänner hätte Anna Netrebko erstmals die Titelpartie in Richard Strauss' Oper "Ariadne auf Naxos" singen sollen - doch daraus wird nun nichts.

"Aufgrund gesundheitlicher Probleme im Dezember und der damit verbundenen mangelnden Vorbereitungszeit für den Probenbeginn Anfang Jänner sieht sich Netrebko gezwungen, ihre Auftritte als Ariadne im Jänner 2025 an der Wiener Staatsoper abzusagen", gab das Haus am Ring am Montag in einer Aussendung bekannt. In den vier für Jänner geplanten Aufführungen (21., 25., 28. und 31. Jänner 2025) wird die Sopranistin Lise Davidsen die Partie übernehmen. Sie gab ihr Debüt in dieser Rolle an der Staatsoper bereits 2017.