"Anna Karenina" - Großes Theater im Film

Nicht nur in Gänge und Züge von U-Bahnen in aller Welt, sondern auch in die Gedankenwelt derer Benützer führt der Österreicher Timo Novotny. Ein New Yorker rappt, eine Japanerin sinniert über sexuelle Belästigung in der U-Bahn, eine andere beklagt sich, keinen Job zu finden. Sehr kontemplativ.

KURIER-Wertung: **** von *****