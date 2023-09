Animal Collective mit "Isn’t It Now?“: LSD auf Albumlänge

Der kreative Output der US-amerikanischen Band ähnelt einer Wundertüte – man weiß nie so genau, was drinnen ist, was man bekommt. Für ihr am Freitag veröffentlichtes Album „Isn’t It Now“ hat das Quartett, bestehend aus Avey Tare, Panda Bear, Deakin und Geologist, wieder unzählige Zutaten in einen Topf geworfen und einmal umgerührt. Abgeschmeckt hat diesen Eintopf dann der Grammy-gekrönte Produzent Russell Elevado (D'Angelo, The Roots, Kamasi Washington).