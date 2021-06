Angewandte: Der weiße Oskar-Kokoschka-Platz als Leinwand

Die „Essence“, wie man früher die Präsentation nannte, wurde zudem zum „Festival“ aufgemotzt: Die Studierenden zeigen in der ganzen Stadt Flagge. So wurde in jedem der 23 Bezirke eine Litfaßsäule gestaltet. Schließlich gibt es an der Angewandten 23 Abteilungen. Möglicherweise entdeckt man beim Bummel auch einen Baumstrunk mit einer weißen Fahne hinter einem roten Geländer. Mit dieser Aktion weist die Klasse „Social Design“ auf das Sterben von Straßenbäumen infolge des Klimawandels hin. In der Unterführung der U4 in Meidling ist eine 30 Meter lange „Wandgalerie“ zu bestaunen, bespielt werden u. a. auch zwei Schaufenster (etwa von Knize am Graben).