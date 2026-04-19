Andrew Lloyd Webber spricht über Alkoholsucht

Musical-Komponist Andrew Lloyd Webber ("Phantom der Oper", "Jesus Christ Superstar") hat sich in einem Interview mit der britischen "Times" als trockenen Alkoholiker bezeichnet. Im Vorjahr habe der 78-Jährige entschieden, sich Hilfe zu holen. Täglich besuche er nun Treffen der Anonymen Alkoholiker. Der Schritt zur Abstinenz sei "das Beste, was mir je passiert ist".

Bereits 2016 hatte Webber verkündet, keinen Alkohol mehr zu trinken und einen Teil seiner Weinsammlung versteigert. Dabei habe er sich jedoch keine professionelle Hilfe geholt und später heimlich begonnen, wieder zu trinken. Er habe Angst gehabt, dass er ohne Alkohol nicht kreativ sein könne, sagte Webber der "Times". Die Sucht habe sich drastisch auf seine Familie ausgewirkt: "Meine Frau hatte das Gefühl, dass sie nicht weitermachen könne."

Bei den Treffen mit den Anonymen Alkoholikern fühle sich Webber nun überraschend wohl: Dort seien "alle gleich. Ich habe Freundschaften geschlossen, die ich nicht für möglich gehalten hätte." Ohne Alkohol, so die "Times", ist Webber produktiver denn je: Aktuell schreibt der Brite an zwei neuen Musicals.