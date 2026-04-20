"Trockener Alkoholiker" Andrew Lloyd Webber verkauft nun Wein

Erst am Samstag machte Musical-Komponist Andrew Lloyd Webber ("Cats", "Phantom der Oper") Schlagzeilen, als er sich in einem Interview mit der britischen Times als "trockener Alkoholiker" outete . Am Montagmorgen schickte das Auktionshaus Christie's dann eine Pressemeldung aus, um für die Versteigerung hochpreisiger Weine aus Lloyd-Webbers Keller zu werben: Edle Tropfen wie ein Bordeaux Chateau Margaux Jahrgang 1900 (5.000-7.000 britische Pfund, rd. 5.700-8.000 Euro) eine Kiste Burgunder Romanée St Vivant 2005 (10.000–15.000 Pfund, rd. 11.000-17.000 Euro) und andere Raritäten sind online von 22. April bis 6. Mai zu ersteigern.

Lloyd-Webbers Weinsammlung, die er auf seinem Landsitz Sydmonton Court in der Grafschaft Hampshire angelegt hat, wird als "eine der weltweit angesehensten privaten Weinsammlungen" tituliert. Dass der Komponist sich selbst im Alter von 78 Jahren ein Alkoholproblem eingestand und die Treffen Anonymer Alkoholiker aufzusuchen begann, wird vom Auktionshaus wenig überraschend nicht erwähnt.

Guter Zweck

Jedenfalls geht der Erlös an einen guten Zweck: der "Music in Secondary Schools Trust (MiSST)" versorgt sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche in 37 Schulen mit einer Musikausbildung und stellt den Schülern Instrumente zur Verfügung. Bisher kamen laut Aussendung 30.000 Schülerinnen und Schüler in den Genuss des Programms.