Bablers Streamingabgabe: Die Hürden nach der letzten Zwischenzeit

Beinahe euphorisch wurde beim traditionellen Empfang der österreichischen Filmwelt in Berlin das heimische Filmschaffen bejubelt. Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) und Staatssekretär Sepp Schellhorn (Neos) empfingen am Sonntag gemeinsam die Branche in der österreichischen Botschaft und bekräftigten die Stärke und Alleinstellungsmerkmale des österreichischen Films. Nicht nur laufen zwölf heimische Beiträge heuer bei der Berlinale, davon zwei im Hauptwettbewerb. Im regulären Kinobetrieb avancierte die Weihnachtskomödie „Aufputzt is’“ mit rund 445.000 verkauften Tickets zum besucherstärksten österreichischen Kinofilm der vergangenen 25 Jahre. Aber es gehe nicht nur um Rentabilität und Wertschöpfung, sagte Babler: Kunst und Kultur seien entscheidende Bestandteile der „demokratischen Infrastruktur.“

Fakten zu Filmförderung und Streamingabgaben Sinkende Budgets Seit 2024 gibt es für TV, Streaming und internationale Serviceproduktionen die Förderschiene FISAplus. 54,93 Mio. Euro sind für 2026 geplant. 2024 betrug der Budgetrahmen 93 Mio. Euro, 2025 Jahr noch gesamt 80 Mio. Kinofilme wenden sich ans Österreichische Filminstitut. Dessen Mittel für ÖFI+ wurden heuer von 37,5 Mio. auf 15,5 Mio. Euro gekürzt. Dieser Betrag wurde gänzlich „ÖFI selektiv“ zugeschlagen, wo eine Kommission nach bestimmten Kriterien entscheidet. Die gesamte Filmförderung für Kino, TV und Streaming wird derzeit mit rund 120 Mio. Euro beziffert. 40 Millionen Euro

könnte eine Streamingabgabe in Höhe von z. B. 7 % des Nettoumsatzes von Streamingdiensten (geschätzt 600 Mio. Euro) jährlich bringen. Mit 90 Mio. Euro ein noch größerer Hebel wäre eine Investitionsverpflichtung, bei der ein Anteil der Umsätze (z. B. 18 %) wieder in Projekte im entsprechenden Land oder Sprachraum investiert werden sollen. Die rechtlichen Schwierigkeiten der Implementierung sind in Deutschland beobachtbar.

"Sie muss kommen" Im Hinblick auf die Debatte um Finanzierungsmodelle und den Teilaspekt der Investitionsverpflichtung für Streamer legte der Kulturminister ein klares Bekenntnis ab: „Ich bekenne mich zur Streamingabgabe. Sie muss kommen.“ Schellhorn, auch zuständig für Außenkultur, sagte immerhin: "Ich schließe mich da auch dem Herrn Vizekanzler an, dass es enorm wichtig ist, dass wir hier weiter unterstützende Maßnahmen bringen werden."

Massiv gekürzt Produzent Alexander Dumreicher-Ivanceanu, dessen Film „Die Blutgräfin“ mit Isabelle Huppert ebenfalls in Berlin läuft, freute sich zwar über dieses Bekenntnis, verwies aber auch auf die Warnungen von voriger Woche in einer Wiener Pressekonferenz: „Was wir jetzt ernten können, ist in den letzten Jahren gesät worden.“ Seither sind jedoch die Fördermittel des Österreichischen Filminstituts (ÖFI) massiv gekürzt und auch die im Wirtschaftsministerium angesiedelten Mittel von FISAplus deutlich geringer geworden. Schauspielerin Susi Stach hatte in Wien darauf hingewiesen: „Ich hab im vergangenen Jahr eines meiner stärksten Jahre gehabt und durchgehend gedreht. Für heuer ist kein einziger Drehtag bestätigt.“ Werde nicht gegengesteuert, kämen zu wenig neue Filme nach. Dumreicher-Ivanceanu, Fachverbandsobmann in der WKO, bezog sich auch in Berlin olympia-gerecht auf die Sprache des Skisports: „Wir hatten vor einem Jahr einen extrem schlechten Start mit wenig Sicht und rumpeliger Piste, waren zur Zwischenzeit ganz gut unterwegs und hoffen, dass wir nun die letzten Schwünge absolvieren und das Ganze über die Ziellinie bringen.“ In Berlin fügte er hinzu: „Bei der letzten Zwischenzeit hat uns Deutschland wieder überholt mit der Bekanntgabe der Investitionsverpflichtung.“

Beim nördlichen Nachbarn war man schon länger der Ansicht, dass staatliche Fördergelder allein nicht mehr ausreichen, um den Filmstandort attraktiver zu machen. In der ersten Februarwoche kamen – mit einiger Verspätung – positive Nachrichten aus Berlin. Netflix, Amazon Prime, Disney+ und die großen Fernsehsender sollen nach dem Willen von CDU und SPD verpflichtet werden, Geld in europäische Produktionen zu stecken – idealerweise in deutsche, hieß es. Eine Verpflichtung, nur in Deutschland zu investieren, war europarechtlich angezweifelt worden. Netflix hatte etwa ein Gutachten in Stellung gebracht, wonach nur gemeinsame Sprachräume, aber keine Staatsgebiete derart subventioniert werden könnten. Die vom Berliner Kanzleramt vorgestellte Lösung sah nun so aus: Mindestens 8 Prozent vom Nettoumsatz müssen in europäische Produktionen gesteckt werden. Zusätzlich soll es Mindestquoten zum Beispiel für deutschsprachige Produktionen und Vorgaben für die Rechteteilung geben. Wer freiwillig 12 Prozent oder mehr investiert, kann Sonderregelungen bekommen. Vieles ist aber noch im Unklaren. Die Vorgaben sollen jedenfalls auch Fernsehsender wie RTL, ProSiebenSat.1 und auch die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF betreffen. Ein möglicher Fingerzeig für die österreichische Lösung? Babler sprach beim Botschaftsempfang nicht mehr von einer Investitionsverpflichtung, sondern von einem „Investitionsbeitrag“. Gemeint ist eine Streamingabgabe – wobei neue Abgaben naturgemäß bei seinen Koalitionspartnern ÖVP und Neos wenig Gegenliebe finden. Des Weiteren gab es ein Update zum Ausarbeitungsprozess. Zuletzt war ein Arbeitsgruppentermin Ende Jänner dem Vernehmen nach verschoben worden. „Wir sind jetzt im Februar so weit, dass wir in die politische Koordinierung gehen können“, zeigte sich Babler optimistisch. Dem Vernehmen nach ist ein Entwurf quasi fertiggestellt, der den Koalitionären vorgelegt werden kann.