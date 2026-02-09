Streaming-Abgabe: Filmbranche drängt Regierung zu Abschluss

"Wir hatten vor einem Jahr einen extrem schlechten Start mit wenig Sicht und rumpeliger Piste, waren zur Zwischenzeit ganz gut unterwegs und hoffen, dass wir nun die letzten Schwünge absolvieren und das Ganze über die Ziellinie bringen." Olympiagemäß wählte Produzent Alexander Dumreicher-Ivanceanu am Montag bei einer Pressekonferenz für die laufenden Verhandlungen über die Zukunft des österreichischen Films einen sportlichen Vergleich: "Es ist ein sehr komplexer Slalom." Der heutige Appell, die laufenden Gespräche zu einem raschen Abschluss zu bringen, kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem große Erfolge gefeiert werden. Die Weihnachtskomödie "Aufputzt is'" von Claudia Jüptner-Jonstorff avancierte mit über 445.000 Zuseherinnen und Zusehern zum besucherstärksten österreichischen Kinofilm der vergangenen 25 Jahre. Und bei der kommenden Berlinale sind gleich zwölf österreichische Filme zu sehen, zwei davon im Wettbewerb. Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) und der für Auslandskultur zuständige Staatssekretär Sepp Schellhorn (NEOS) werden laut Dumreicher-Ivanceanu, dem als Produzent mit Ulrike Ottingers "Die Blutgräfin" in Berlin vertretenen Obmann des Fachverbands der Film- und Musikwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), in Berlin erwartet. "Das ist wichtig und gut" - und würde sich auch als Rahmen für Abschlüsse und Verlautbarungen eignen. "In einer idealen Welt gibt es auch Neuigkeiten in Berlin. Es wäre ein schöner Ort, um diesen wichtigen Schritt zu gehen."

Künftige cineastische Ernten in Gefahr Konkret geht es um Maßnahmen, die weitere Erfolge des österreichischen Films möglich machen. "Was wir jetzt ernten können, ist in den letzten Jahren gesät worden", sagte der Fachverbandsobmann. Seither seien jedoch die Fördermittel des Österreichischen Filminstituts (ÖFI) massiv gekürzt und auch die im Wirtschaftsministerium angesiedelten Mittel von FISAplus deutlich geringer geworden. Es drohe eine Austrocknung der eben noch blühenden heimischen Filmwirtschaft, hieß es. "Ich hab im vergangenen Jahr eines meiner stärksten Jahre gehabt und durchgehend gedreht. Für heuer ist kein einziger Drehtag bestätigt", meinte Schauspielerin Susi Stach, deren mit FISAplus produzierte Krimiserie "Die Fälle der Gerti B." am 9. März mit der neuen Staffel startet. "Das betrifft nicht nur mich, viele erzählen mir, dass sie für heuer nichts haben." Werde nicht gegengesteuert, kämen keine neuen Filme nach, aber auch kein Nachwuchs. "Kann man jungen Menschen heute wirklich raten, in einem Film-Departement einzusteigen? Ich weiß es nicht." "Aktuell ist es unsicher, in der Filmbranche zu arbeiten, denn wenn wir von der Berlinale zurückkommen, wissen wir alle nicht, was wir im Herbst arbeiten werden. Dann ist das Geld aus", sagte der Regisseur und Drehbuchautor Markus Schleinzer, der mit seinem Film "Rose" im Berlinale-Wettbewerb startet und Vorsitzender des Dachverbands der österreichischen Filmschaffenden ist. Viele aus der Branche würden dann beim AMS landen, wo gerade die Möglichkeit für Zuverdienste gestrichen worden sei. "Selbst minimale Absicherungen sind unterblieben. Es trifft die Ärmsten der Armen." Statt durch Investitionen in den heimischen Film Wertschöpfung zu generieren, müsste künftig mehr Arbeitslosengeld in die Branche fließen: "Wir zahlen doppelt." Dabei zeigten alle Untersuchungen, dass Filmförderungen mehr Geld ins Budget zurück spülten und die Filmbranche viele tausend Arbeitsplätze schaffe. "Nicht in den heimischen Film zu investieren, bedeutet, den österreichischen Steuerzahler:innen Geld zu unterschlagen."